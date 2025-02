Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!

5 lutego, 2025

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

Już jutro, 6 lutego 2025 r., na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się dyżur pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). To doskonała okazja dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w przypadku naruszenia swoich praw lub doświadczył nierównego traktowania. Konsultacje są całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Dla kogo jest ta inicjatywa?

Dyżur Biura RPO w Białymstoku to projekt skierowany do osób, które czują, że ich prawa obywatelskie zostały naruszone. Pracownicy RPO udzielają pomocy w przypadkach m.in dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie lub innycg przesłanek. Można tu również uzyskać wsparcie w zgłoszeniu sprawy do Biura Rzecznika oraz poradę prawną, jeśli doszło do nieprawidłowości w działaniu instytucji publicznych.

Gdzie i kiedy odbędzie się dyżur?

Najbliższy dyżur zaplanowano na 6 lutego 2025 r. w godzinach 10:00–15:00. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w sali nr 119 przy ul. Mickiewicza 1. To cykliczna inicjatywa – dyżury odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, więc jeśli nie zdążysz jutro, kolejna okazja będzie już w marcu.

Biuro RPO w Białymstoku – wsparcie dla mieszkańców

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na Uniwersytecie w Białymstoku zostało oficjalnie otwarte 4 grudnia 2024 r. W uroczystości uczestniczyli Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek oraz rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski. Inicjatywę utworzenia punktu wsparcia zainicjował Marszałek Województwa Podlaskiego, Łukasz Prokorym. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu łatwego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.

Dlaczego warto skorzystać?

Pomoc oferowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla każdego. Nie musisz być prawnikiem, aby zrozumieć, że Twoje prawa zostały naruszone – pracownicy RPO pomogą Ci w zgłoszeniu sprawy, udzielą porady oraz wskażą, jakie kroki możesz podjąć, aby dochodzić swoich roszczeń. To szczególnie ważne w przypadkach, gdy czujesz się bezradny wobec działań instytucji publicznych lub doświadczyłeś niesprawiedliwego traktowania. 6 lutego 2025 r., przyjdź na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Mickiewicza 1, sala nr 119) i skorzystaj z bezpłatnej porady. Pamiętaj, że Twoje prawa są ważne, a pomoc jest na wyciągnięcie ręki.

Zobacz też:

Bezpłatne konsultacje biznesowe dla środowiska akademickiego. Posłuchaj z czego można skorzystać

(pc)