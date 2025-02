Bezpłatne konsultacje biznesowe dla środowiska akademickiego. Posłuchaj z czego można skorzystać

5 lutego, 2025

Dr Łukasz Siemieniuk, fot. Hanna Kość Dr Łukasz Siemieniuk, fot. Hanna Kość

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej w lutym prowadzi bezpłatne konsultacje biznesowe dla środowiska akademickiego. Jest to doradztwo i mentoring z zakresu tworzenia start’upu, pozyskiwania funduszy, zakładania działalności gospodarczej i kreowania pomysłów na biznes.

Jak podkreśla dr Łukasz Siemieniuk, dyrektor Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej, około 60% pomysłów wchodzi na rynek.

– Tu przede wszystkim prym taki wiodą architekci, mamy duże zainteresowanie ze strony architektów, ale pojawiają się też jakieś pytania o usługi takie stricte bardzo mocno techniczne, jakieś rozwiązania nawet dotykające branży medycznej i taką kolejną działką, która nie znika z naszego pola widzenia, to jest IT. Co jest ciekawe, to duże instytucje, które szukają różnego rodzaju możliwości współpracy ze środowiskiem akademickim również pukają do naszych drzwi – mówi dr Łukasz Siemieniu.

Konsultacje mają wspierać kreatywność i rozwój przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej, ale jednocześnie to nie muszą być innowacje pomysły. – Nasza rola to też to, że jeżeli ktokolwiek w obrębie środowiska akademickiego pomyśli o swoim projekcie biznesowym, to może do nas przyjść. To nie musi być innowacja. Z mojego punktu widzenia, na koniec wygraną jest funkcjonujące przedsięwzięcie biznesowe, które potrafi zarobić na siebie, a nie jest to pewnego rodzaju hobby, gdzie wychodzimy na zero – dodaje dr Łukasz Siemieniu.

Zgłoszenia na konsultacje do Akademickiego Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej odbywają się mailowo na adres aip@pb.edu.pl. Szkolenie może obejmować zarówno indywidualne sesje z ekspertami, wiedzę praktyczną, jak też networking z osobami ze środowiska akademickiego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszem Siemieniukiem, dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej: