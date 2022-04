Potrzebne są butelki po wodzie. Absolwent WA PB stworzy z nich artystyczną instalację

Kwiecień 15, 2022

Politechnika Białostocka włączyła się w zbiórkę butelek PET. Za każde pięć zużytych butelek po wodzie, przyniesionych na uczelnię, można będzie otrzymać gadżet – koszulkę z logo Xylopolis.

Butelki posłużą szlachetnej sprawie. Powstanie z nich artystyczna instalacja z recyklingu, której autorem będzie absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej – Artur Grycuk. Instalacja ma budzić ekoświadomość podczas XXV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

– Ta instalacja będzie przedstawiała dużą kroplę nad taflą wody. Wszystko będzie z plastiku. Ta skala będzie trafiała do odbiorców; ma uświadomić im, jak dużo butelek jest wykorzystywanych, co zresztą widzimy bezpośrednio zbierając je w tym momencie – mówi Artur Grycuk.

Do instalacji potrzebne są butelki litrowe lub półtoralitrowe, z nakrętką, przezroczyste/niebieskie/zielone (typowe dla butelek po wodzie mineralnej), nie mogą być zgniecione.

Butelki można przynosić do Działu Promocji PB, ul. Wiejska 45A, pok. 035-037, w godz. 8.00 do 15.00, a także do budynku Rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku (portiernia, ul. Świerkowa 20 B). (mt)

Z Arturem Grycukiem rozmawia Julitta Grzywa: