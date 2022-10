Potrzeba ludzi do organizacji 31. finału WOŚP w Białymstoku

Październik 6, 2022

Natalia Stieszenko, fot. Małgorzata Turecka Natalia Stieszenko, fot. Małgorzata Turecka

Białostocki sztab WOŚP szuka osób, które chciałyby dołączyć do zespołu i tworzyć przyszłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W piątek (07.10) o 17:00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych.

– Październik to już jest ten moment, w którym zbieramy się i organizujemy wszystko, by móc zacząć prężnie działać, tak aby 29 stycznia 2023 roku wspólnie zagrać na Rynku Kościuszki. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcą z nami działać, którzy chcą tworzyć to wspaniałe wydarzenie, którzy chcą poznać nowych ludzi i stawić czoła nowym wyzwaniom – zachęca Natalia Stieszenko, szefowa białostockiego sztabu WOŚP.

Aby dołączyć do sztabu trzeba być osobą pełnoletnią i gotową na wyzwania.

– Jeśli chodzi o główne cechy charakteru osób, które chciałyby z nami działać, to przede wszystkim otwartość na nowości i chęci do działania, ale też „trochę” wolnego czasu, bo to się przydaje i na pewno dużo ułatwia. W naszym sztabie jest dużo zadań i to jest do podziału. Staramy się znaleźć złoty środek, żeby dowiedzieć się, co te osoby lubią robić, w czym dobrze się czują, i pod to dostosować zadania – dodaje Natalia Stieszenko.

31 już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia. Temat zbiórki nie jest jeszcze znany. (mt)

Z Natalią Stieszenko, szefową białostockiego sztabu WOŚP rozmawiała Małgorzata Turecka: