POSG zatrzymała setki litrów wysokoprocentowego alkoholu

Czerwiec 26, 2020

źródło: POSG

Ponad 750 litrów alkoholu o mocy od 38 do 60% ujawnili pogranicznicy z Bobrownik. Wartość nielegalnego towaru oszacowano na ponad 52 tys. złotych.

Alkohol przewożony był w kanistrach w samochodzie osobowym zatrzymanym w nocy na terenie jednej z przygranicznych miejscowości.

W sprawie zatrzymano kierowcę, 43-letniego obywatela Polski. W pomieszczeniach gospodarczych należących do zatrzymanego ujawniono linię produkcyjną służącą do produkcji alkoholu, komponenty do jego produkcji oraz około 600 litrów gotowego już produktu.

Sprawę przejęła białostocka policja. (mt/mc)