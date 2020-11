POSG. Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie

Listopad 5, 2020

źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Garnizon Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej powiększył się o kolejnych funkcjonariuszy. W czwartek (05.11) ślubowanie złożyło trzynaście osób – pięć kobiet i ośmiu mężczyzn.

Cała grupa już w piątek (06.11) rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Lubaniu. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w grudniu przyjąć do służby jeszcze piętnastu funkcjonariuszy. Formacja wciąż prowadzi nabór w swoje szeregi.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na stronie internetowej POSG w zakładce „nabór”. (mt/mc)