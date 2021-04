Poseł Lewicy apeluje do prezydenta RP o odebranie odznaczeń abp. Głódziowi

Kwiecień 7, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

O odebranie stopnia generalskiego i wszelkich odznaczeń wojskowych Sławojowi Leszkowi Głódziowi wystąpił do Andrzeja Dudy podlaski poseł Lewicy Paweł Krutul. Wniosek w tej sprawie złożył już w kancelarii prezydenta RP.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Watykan ukarał arcybiskupa za tuszowanie nadużyć seksualnych popełnionych przez księży w podległych mu diecezjach. Dlatego zdaniem posła duchowny powinien być pozbawiony wszelkich honorów.

– Nie jest to honorowe, żeby taka osoba miała najwyższe odznaczenia wojskowe, które są przyznawane przez prezydentów Polski. Nie zgadzamy się na to. Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby pozbawił generała Głódzia tych odznaczeń – mówi poseł Paweł Krutul.

Aby arcybiskupowi Głódziowi odebrać tytuł generalski prokuratura musi wszcząć postępowanie.

– Jeżeli chodzi o pozbawienia stopnia generalskiego, to musi być przeprowadzony proces przez prokuraturę i wtedy jest szansa na odebranie tytułu. Natomiast, w przypadku odznaczeń na podstawie pisma, takiego jak to, które złożyliśmy, prezydent RP może je zabrać – dodawał Paweł Krutul.

Na początku lat 90. Sławoj Leszek Głódź został mianowany na biskupa polowego Wojska Polskiego. Ma on obecnie stopień generała dywizji. Wyróżniony został również Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, następnie Krzyżem Komandorskim. (ea/mc)