Poseł KO pyta ministra o maseczki z Chin

Maj 20, 2020

źródło: FB posła Krzysztofa Truskolaskiego źródło: FB posła Krzysztofa Truskolaskiego

Podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski interweniuje w sprawie sprzętu ochrony osobistej z Chin, który okazał się nie spełniać wymogów bezpieczeństwa.

Poseł Truskolaski pisze interpelację do ministra zdrowia i premiera, a także wojewody podlaskiego, w której pyta o to, ile niecertyfikowanego sprzętu medycznego, głównie maseczek, trafiło do placówek medycznych w województwie podlaskim.

– Jeżeli okaże się, że ten sprzęt został użyty w szpitalach, to mamy sytuację z zagrożeniem życia i zdrowia nie tylko personelu medycznego, ale również pacjentów – tłumaczy poseł KO Krzysztof Truskolaski. – Pytam się Pana Ministra Szumowskiego, gdzie trafiły te maseczki, czy szpitale w województwie podlaskim zostały w nie wyposażone? Może szpitale mają jeszcze te maseczki i będą mogły się ich pozbyć – pyta poseł.

W interpelacji poseł Truskolaski pyta też o koszty transportu maseczek do Polski, a także o to, dlaczego nikt nie poleciał do Chin, aby sprawdzić certyfikaty zamówionego sprzętu medycznego. (mt/mc)