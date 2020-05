Poseł KO pisze interpelacje do ministrów. Chce testów na COVID-19 dla pracowników żłobków i przedszkoli

Maj 19, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski wystąpił z interpelacją do ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej o sfinansowanie badań w kierunku koronawirusa dla pracowników miejskich przedszkoli i żłobków. Te mają być otwarte od najbliższego poniedziałku (25.05).

To reakcja na sytuację w Łodzi, w której po przebadaniu pracowników żłobków i przedszkoli okazało się, że 14 % osób poddanych testom miało wynik pozytywny albo wątpliwy.

– Nie możemy pozwolić na to, aby dzieci, rodzice, pracownicy żłobków i przedszkoli byli narażeni. Musimy być w 100 % pewni, że osoby, które będą opiekowały się naszymi dziećmi będą zdrowe. Jest to bardzo istotne, aby te testy zostały przeprowadzone jak najszybciej, jeszcze przed otwarciem żłobków i przedszkoli – argumentuje podlaski poseł KO Krzysztof Truskolaski.

O sfinansowanie badań wystąpiła też do premiera Unia Metropolii Polskich. Co ważne mają to być testy genetyczne, które dają pewniejszy wynik. W większości przypadków nie trzeba ich zatem powtarzać. (mt/mc)