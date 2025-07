Portrety, które patrzą w duszę – wernisaż wystawy prac malarskich Olgi Danowej

19 lipca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W czwartek, 18 lipca 2025 roku, w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy malarsko-graficznej Olgi Danowej. Przy ul. Św. Rocha 5, lok. 32, zgromadziła się publiczność, by wspólnie z artystką zanurzyć się w świat emocji, intuicji i symbolicznego języka sztuki.

malarstwograrfika-Olga-Danova-1 Zdjęcie 1 z 8

Sztuka jako medytacja i wewnętrzna podróż

Na wystawie zaprezentowano ponad 40 obrazów, powstałych na przestrzeni różnych okresów życia twórczyni. Przeważają portrety utrzymane w stylistyce pop surrealizmu – pełne ekspresji, znaczeń i duchowej głębi.

– To nie są obrazy o kimś – to obrazy o Tobie. Każdy z nich to zaproszenie do zajrzenia w głąb siebie, zadania sobie pytań, na które może jeszcze nie znamy odpowiedzi. Chciałabym, aby ta wystawa była jak forma medytacji – mówi Olga Danowa.

Wernisaż pełen emocji

Podczas otwarcia wystawy goście mieli okazję poznać artystkę, posłuchać o jej inspiracjach, a także porozmawiać przy lampce wina. Atmosfera była ciepła, kameralna i pełna uważności – dokładnie taka, jak twórczość Olgi.

Artystka pochodzi z Ukrainy, gdzie przez wiele lat tworzyła również muzykę. Była wokalistką i autorką tekstów w rockowym zespole Skif, który występował m.in. na festiwalu Zagraj Fest w Zaporożu. Dziś, mieszkając w Polsce od trzech lat, kontynuuje swoją drogę artystyczną – maluje, pisze i prowadzi warsztaty.

Wystawa otwarta do 18 września

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających codziennie od 9:00 do 20:00 aż do 18 września 2025 roku. Warto zarezerwować czas, by w spokoju obejrzeć prace i pozwolić sobie na chwilę refleksji – właśnie do tego zaprasza ta wystawa.

Bezpłatne warsztaty artystyczne

Dodatkową atrakcją będą bezpłatne warsztaty malarsko-graficzne, które Olga Danowa poprowadzi w sierpniu. To świetna okazja, by spotkać się z artystką, poznać jej techniki twórcze i spróbować własnych sił w sztuce. Zapisy i informacje dostępne są telefonicznie w Chill Time Club.

(pc)