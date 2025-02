Porozmawiajmy o Profilaktyce: Jak zatrzymać epidemię otyłości?

13 lutego, 2025

uczestnicy spotkania fot: Paweł Cybulski uczestnicy spotkania fot: Paweł Cybulski

Otyłość i nadwaga to coraz większe wyzwania zdrowotne dla Polaków. Z najnowszych danych wynika, że aż 9 milionów dorosłych oraz 3,5 miliona dzieci w naszym kraju zmaga się z chorobą otyłościową. Problem ten był tematem kolejnego spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o Profilaktyce”, zorganizowanego przez Podlaski NFZ oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Polska w czołówce krajów z rosnącą liczbą dzieci z nadwagą

Eksperci zwrócili uwagę na alarmujące statystyki dotyczące najmłodszych. Polska znajduje się w ścisłej czołówce europejskich krajów z największym przyrostem liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Co więcej, polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, co ma poważne konsekwencje zdrowotne w przyszłości. Nadwaga u dziecka zwiększa ryzyko otyłości w dorosłym życiu aż 18-krotnie.

Otyłość to nie tylko defekt estetyczny – to poważna choroba

Niestety, aż 80% społeczeństwa wciąż postrzega otyłość jedynie jako problem wyglądu, nie zdając sobie sprawy, że to poważna choroba prowadząca do ponad 200 powikłań zdrowotnych. Może ona skutkować m.in.:

cukrzycą typu 2,

chorobami układu krążenia,

nadciśnieniem tętniczym,

nowotworami,

problemami ze stawami i kręgosłupem.

Otyłość – pandemia XXI wieku

Eksperci podkreślili, że otyłość to pandemia naszych czasów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że do 2035 roku ponad połowa światowej populacji będzie miała nadmierną masę ciała. W Polsce prognozy są równie niepokojące – co czwarty mieszkaniec kraju może zmagać się z otyłością.

Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o Profilaktyce”, organizowane przez Podlaski NFZ i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, mają na celu edukację i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej. Eksperci podkreślają, że właściwe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna oraz regularne badania to klucz do zahamowania rosnącej skali problemu.

Posłuchaj rozmowy z diet coach Magdaleną Radziszewską – Prelegentki na spotkaniu POP: