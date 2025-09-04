Poranne utrudnienia na drogach i możliwe burze po południu – taka pogoda czeka dziś mieszkańców województwa podlaskiego

4 września, 2025

Czwartek (4.09) rozpoczął się w województwie podlaskim od bardzo trudnych warunków na drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed gęstą mgłą, która lokalnie ogranicza widoczność do zaledwie 100–300 metrów. Zjawisko to może stanowić poważne zagrożenie dla kierowców, szczególnie w godzinach porannego szczytu.

Chociaż poranne mgły będą stopniowo ustępować, to czwartek nie przyniesie stabilnej pogody. Według prognoz, po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowej części regionu. Temperatura w ciągu dnia ma pozostać wysoka – od 26°C do 28°C, co przy dużej wilgotności może dawać uczucie duszności. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, jednak podczas burz jego porywy mogą osiągać nawet 60 km/h.

Rady dla kierowców i mieszkańców:

Unikaj nagłych manewrów i wyprzedzania we mgle.

Zachowaj większy odstęp od innych pojazdów.

Zamknij okna w czasie burzy, unikaj przebywania pod drzewami i nie zostawiaj samochodu w zagrożonych miejscach.

Śledź komunikaty pogodowe – zwłaszcza przed dalszą podróżą.

(pj)