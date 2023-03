Porania i Poskrom zamieszkały w białostockim Akcent ZOO

1 marca, 2023

W Akcent ZOO zamieszkały nowe żubry, źródło: UM Białystok

W białostockim Akcent ZOO pojawiły się nowe zwierzęta. To dwa młode żubry, które przyjechały do nas z Poznania. Porania i Poskrom to rodzeństwo, urodzone w 2021 roku w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym.

Nowe żubry wypełniły lukę po żubrze Porannym, nazywanym przez pracowników ZOO „Niuniusiem”. Zwierzę zmarło jesienią 2022 roku ze starości. Miało 20 lat. Było jednym z najstarszych żyjących w niewoli żubrów. Wcześniej Poranny mieszkał razem z matką, krową Kawką, która w roku 2017 ze względu na stan zdrowia została uśpiona.

Młode żubry czeka teraz kilkudniowy proces aklimatyzcji. W najbliższy weekend mają już być dostępne dla odwiedzających Akcent ZOO. (mt)