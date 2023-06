Porady dotyczące profilaktyki i diagnostyki nowotworów na Dzień Ojca w BCO

21 czerwca, 2023

Białostockie Centrum Onkologii, fot. Małgorzata Turecka

Białostockie Centrum Onkologii organizuje akcję profilaktyczną z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. W programie piątkowego (23.06) wydarzenia znalazły się konsultacje ze specjalistami BCO.

To doskonała okazja, by otrzymać porady dotyczące profilaktyki i diagnostyki nowotworów, ale też informacje na temat zdrowego stylu życia.

– Chcemy w ten sposób ośmielić, ale też zachęcić panów do wykonywania regularnych badań i zadbania w ogóle o swoje zdrowie. Generalnie mężczyźni najczęściej odwiedzają gabinety lekarskie dopiero wtedy, gdy z ich zdrowiem dzieje się coś niedobrego. Tą akcją chcemy pokazać, że dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę we wczesnym stadium, co też często daje możliwość na całkowite wyleczenie – mówi Sylwia Polińska, rzecznik prasowy BCO.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kamila Pałka — MotoFretka! Białostoczanka, która trenuje drift, a na co dzień pracuje na bloku operacyjnym w BCO. Uczestnicy akcji będą mieli okazję poznać ją osobiście, porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcie przy jej sportowym aucie.

Z akcji profilaktycznej BCO będzie można skorzystać w najbliższy piątek (23.06) na dziedzińcu przed budynkiem BCO (od ul. Warszawskiej), w godzinach 12:00-15:00. (mt)

O akcji Białostockiego Centrum Onkologii na Dzień Ojca opowiada Sylwia Polińska, rzecznik prasowy BCO: