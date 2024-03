Popiór oraz Anabell & Sześcian Band – piątkowe koncerty w Białymstoku

19 marca, 2024

Piątkowy wieczór należy do muzyki metalowej i rockowej. W Zmianie Klimatu wystąpi zespół Popiór. Anabell & Sześcian Band zagoszczą na scenie w Pubie 6-ścian.

Zespół Popiór powstały z inicjatywy doświadczonych muzyków, Jacka Hiro i Jacka Nowaka, wyłonił się niczym feniks z popiołów legendarnego Kat & Roman Kostrzewski. Nazwa Popiór nie jest przypadkowa – odnosi się do ostatniej studyjnej płyty wspomnianej formacji, a pierwszy album nowej kapeli został skomponowany dla tamtego zespołu. Jednak Popiór to o wiele więcej niż tylko kontynuacja. Choć powstał z inspiracji poprzednią działalnością, muzyka i energia zespołu stanowią zupełnie nową jakość i odrębny byt. Oprócz założycieli – Jacka Hiro na gitarze i Jacka Nowaka na perkusji – skład uzupełniają Grzegorz Feliks na basie, znany z zespołów takich jak Sceptic i Atrophia Red Sun; oraz Chris Hofler, wokalista o mrocznym brzmieniu, który dodaje niezwykłej intensywności ich utworom. To właśnie on jest autorem tekstów na ich debiutanckiej płycie. Mimo że Roman Kostrzewski, symbol poprzedniej formacji, nie zdążył wnieść swojego wkładu w tworzenie nowego materiału, jego akceptacja dla tego projektu jest potężnym uznaniem dla talentu i potencjału grupy. Album „Pomarlisko”, będący swego rodzaju pomostem między dawnym a nowym, to świeże brzmienia i emocje.

Nie tylko Zmiana Klimatu będzie tętnić życiem w ten wieczór. W 6-ścian Pub wystąpi Anabell & Sześcian Band, na koncercie „Cała sala śpiewa z nami”. Przy akompaniamencie zespołu, będzie okazja do wspólnego śpiewania starych i lubianych przebojów, a lista utworów to niezapomniana podróż przez muzyczne hity. Na koncercie gościnnie wystąpi Piotr Staniak – mistrz skrzypiec, który swoim niezwykłym talentem wzbogaci już bogatą paletę dźwięków wieczoru. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)