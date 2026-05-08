Ponad stu szachistów zagra o Puchar Rektora Politechniki Białostockiej

8 maja, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Już jutro (9 maja) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbędzie się IV Turniej Szachowy o Puchar Rektora Politechniki Białostockiej. Do rywalizacji przy szachownicach stanie ponad 100 zawodników z różnych miast regionu i kraju, między innymi z Białegostoku, Olsztyna, Augustowa, Łodzi, Ciechanowca i Sokółki.

Wśród uczestników nie zabraknie znanych nazwisk polskich szachów. Na liście startowej znaleźli się między innymi wicemistrz Polski mężczyzn z 2026 roku – arcymistrz Jakub Kosakowski oraz mistrzyni Polski kobiet z lat 2022 i 2023 – arcymistrzyni Michalina Rudzińska.

Turniej ma charakter otwarty. Organizatorzy podkreślają, że udział może wziąć każdy – niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

– Turniej o Puchar Rektora Politechniki Białostockiej to nie tylko sprawdzian analitycznych umiejętności, ale także dowód na to, że szachy są sportem międzypokoleniowym. Najważniejsza jest dla nas szlachetna rywalizacja i popularyzacja gry, która rozwija strategiczne myślenie – mówi mgr Agnieszka Makarec z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka wydarzenia.

Zawodnicy będą rywalizować systemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund. Partie rozgrywane będą w tempie 10 minut plus 5 sekund za ruch, czyli w formule tzw. szachów szybkich. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju będzie czuwał Leszek Zega – sędzia klasy międzynarodowej i Honorowy Członek Polskiego Związku Szachowego.

Na najlepszych uczestników czekają puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe. Zwycięzca klasyfikacji open otrzyma 1000 złotych, za drugie miejsce przewidziano 800 złotych, a za trzecie – 600 złotych. Organizatorzy nagrodzą także najlepszych studentów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

Turniej rozpocznie się o godzinie 10:00, a zakończenie zaplanowano na 15:20.

Wydarzenie organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

(pc)