Ponad milion złotych dla podlaskich instytucji kultury

3 lipca, 2023

Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Podlaskie instytucje kultury mogą liczyć na zastrzyk finansowy z budżetu województwa. Łącznie będzie to ponad milion złotych.

Pieniądze otrzymają: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Teatr Wierszalin w Supraślu.

I tak do Opery i Filharmonii Podlaskiej trafi 350 tys. złotych na zakup laserowego projektora multimedialnego oraz m.in. mikrofonu, obiektywu czy programu do nagrań. Nowe urządzenia zwiększą możliwości w zakresie kreowania wirtualnych scenografii i projekcji multimedialnych w trakcie realizowanych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za niemal 400 tys. złotych wybuduje trzy obiekty wspierające działalność konserwatorską centralnego magazynu zbiorów. Będą to: budynek gospodarczy do składowania zabytków, wiata do przechowywania drewna oraz wiata do składowania materiałów niezbędnych w procesie konserwacji eksponatów.

Z kolei supraski Teatr Wierszalin 310 tys. złotych przeznaczy na zakup instalacji oświetleniowej w oparciu o technikę LED, co przełoży się na oszczędności w zużyciu prądu w placówce. (mt)