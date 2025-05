Ponad 80 uczniów tworzy gry w konkursie „Dżemik”

9 maja, 2025

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Młodzi ludzie w gry komputerowe nie tylko grają, ale równie je tworzą. Przykładem tego jest konkurs „Dżemik” organizowany przez Politechnikę Białostocką. W tegorocznej edycji ponad 80 uczniów szkół podstawowych i średnich już wymyśla i programuje swoje gry.

Temat przewodni, który uczestnicy biorą pod uwagę to „Szkoła latania”.

– Temat przewodni to zawsze jest takie wyzwanie. W tym roku postanowiliśmy wrócić do klasyki polskiej kultury komiksowej i stąd się wziął temat „Szkoła latania”, jako taki powzięty z tytułu najbardziej chyba popularnego komiksu serii „Kajko i Kokosza” – mówi dr hab. inż. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Informatyki.

Uczestnicy mają dowolność co do technologii, w której gra powinno być zaprogramowana. – W regulaminie są określone te technologie, począwszy od Scratcha, poprzez Unity3D, skończywszy na surowych językach programowania jak C++, ale jeżeli pojawia się prośba od uczestników o możliwość zrealizowania gry w innej technologii, to zazwyczaj się do tej prośby przychylamy i nie ma tutaj ograniczeń – dodaje dr hab. inż. Ireneusz Mrozek.

Uczestnicy konkursu „Dżemik” na stworzenie swojej gry mają czas do 16 maja. Finał, w którym uczniowie zaprezentują wyniki swojej pracy, odbędzie się 11 czerwca na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr hab. inż. Ireneuszem Mrozkiem, prodziekanem ds. rozwoju i współpracy Wydziału Informatyki: