Ponad 600 tys. telefonów rocznie odbierają operatorzy numeru 112 w Białymstoku

10 lutego, 2023

Międzynarodowy Dzień Numeru 112, fot. Hanna Kość Międzynarodowy Dzień Numeru 112, fot. Hanna Kość

Około 300 tysięcy zgłoszeń rocznie przekazują operatorzy numeru 112 do policji, straży pożarnej czy dyspozytorni medycznej w Białymstoku. Drugie tyle to telefony nieuzasadnione. Jak ważne jest nieblokowanie numeru alarmowego przypomina Międzynarodowy Dzień Numeru 112, który wypada 11 lutego.

W Białymstoku obchody połączono ze świętowaniem 10-lecia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które prowadzi Podlaski Urząd wojewódzki.

– To jest takie centrum przekazywanie informacji do odpowiednich służb, aby podjęły działalność ratunkową i udzieliły pomocy osobom potrzebującym. W tej chwili jest to numer centralny, bo następuje proces komasacji wszystkich służb ratunkowych – mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpływają wszystkie zgłoszenia, które następnie są filtrowane.

– Coś co może wydawać się zgłoszeniem alarmowym, po zadaniu kilku szczegółowych pytań przez operatora numeru 112, okazuje się, że to wcale nie jest zgłoszenie alarmowe i nie wymaga ingerencji służb – tłumaczy Krzysztof Hryniewicki, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku. – Dlatego tak ważne jest filtrowanie informacji, aby do służb dostawały się tylko te uzasadnione. Najwięcej nieuzasadnionych połączeń, to połączenia głuche, często nawet osoby nie widzą, że dzwoniły do nas.

W dyspozytorni pracuje okołu 40 operatorów. Jednym z nich jest Krzysztof Matwiejczuk, który w tym roku został wyróżniony za swoją pracę.

– Jest to specyficzna praca, która potrafi stresować. My tu jesteśmy dla ludzi, którzy dzwonią na numer alarmowy z różnymi problemami. Często są to osoby zestresowane, że są w wypadku, ktoś się źle czuje lub zasłabł, ktoś po prostu nie chce już żyć, bo takie telefony też się zdarzają. My tu jesteśmy po to aby powiedzieć w czym możemy pomóc, żeby zagwarantować im, że pomoc już jedzie i pokazać, że nie są sami. To jest najwspanialsze w mojej pracy, aby być dla drugiego człowieka – zapewnia Krzysztof Matwiejczuk.

Numer alarmowy 112 jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Wybranie go nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM. Kierowanie połączeń na numer alarmowy jest bezpłatne. (hk)