Ponad 5 tys. osób chce studiować na Uniwersytecie w Białymstoku

Lipiec 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Ponad 5 tys. osób zarejestrowało się studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Najwięcej chętnych jest na ekonomii, największa konkurencja – na kryminologii.

Chętni mieli do wyboru 33 kierunki, a na nich 2365 miejsc.

Najwięcej osób, 561, zarejestrowało się na ekonomię. Drugą najliczniejszą grupę stanowią kandydaci na prawo – jest ich 502. Na filologię angielską jest 434 chętnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się też kryminologia (384) oraz zarządzanie (375 zarejestrowanych osób).

Pod względem liczby kandydatów na miejsce prym wiedzie kryminologia – o każde z 25 miejsc stara się ponad 15 chętnych. Duża konkurencja jest też na administracji, a także na kierunku bezpieczeństwo i prawo – ponad 7 kandydatów na miejsce. Spora rywalizacja jest też na filologii angielskiej (blisko 5) oraz zarządzaniu (ponad 4 chętnych na miejsce).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 16 lipca. Informacje te pojawią się na ich indywidualnych kontach w systemie IRK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały 3 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów – od 19 do 21 lipca. Na tych kierunkach (bądź w przypadku kierunku filologia obca – modułach specjalizacyjnych), na których nie zostanie wyczerpany limit miejsc, będą kwalifikowane i zapraszane do dostarczenia dokumentów kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów.

Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego będą znane 28 lipca.

Nadal mogą rejestrować się kandydaci na stacjonarne studia II stopnia – rejestracja potrwa do 25 lipca. Nabór na studia niestacjonarne będzie prowadzony do 16 września.

Łącznie na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022 UwB planuje przyjąć 4400 osób. (mt)