23 grudnia, 2025

Ponad 5 miliardów złotych wynosi leczenie pacjentów w województwie podlaskim

Lekarz rozmawia z pacjentem przy biurku źródło: Canva
Ponad 5,1 mld zł wyniosła w 2024 roku refundacja świadczeń i leków w województwie podlaskim. To wzrost o 15 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. To wyniki z podsumowania kosztów leczenia pacjentów przygotowanego przez NFZ.

 

Analiza objęła wydatki na świadczenia medyczne i leki, które można jednoznacznie przypisać do konkretnej osoby. Uwzględniono także koszty podstawowej opieki zdrowotnej, rozliczanej w formie ryczałtu za każdego zapisanego pacjenta.

– W ubiegłym roku średni koszt leczenia jednego pacjenta z naszego regionu wyniósł 5 380 zł. Podczas, gdy w roku 2023 średni koszt był niższy o 720 zł – mówi Małgorzata Kołpak-Kowalczuk z podlaskiego oddziału NFZ.

Z raportu wynika również, że koszty ochrony zdrowia są bardzo nierównomiernie rozłożone. Około 80 procent budżetu na świadczenia i leki trafia do niespełna 20 procent najbardziej potrzebujących pacjentów. Najwięcej środków przeznaczono na leczenie osób w wieku 75–79 lat. Najmniej NFZ wydał natomiast na pacjentów w wieku od 20 do 24 lat. (hk)

