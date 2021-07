Ponad 40 mln złotych dla podlaskich gmin na produkcję zielonej energii

Lipiec 28, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Więcej mieszkańców woj. podlaskiego zamontuje instalacje fotowoltaiczne i solarne na dachach swoich domów. Pozwolą na to unijne dotacje.

Zarząd województwa zwiększył pulę konkursu na dofinansowanie inwestycji wykorzystujących energię słoneczną o prawie 38 mln złotych.

Dotacje trafią do mieszkańców aż 35 podlaskich gmin, w tym m.in. Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Grajewa.

– Wchodzimy w nową perspektywę unijną, tak zwanego Zielonego Ładu, a co za tym idzie, będziemy musieli spełnić coraz więcej różnego rodzaju wskaźników dotyczących ochrony środowiska. To wymaga konkretnych działań dostosowujących nie tylko naszą gospodarkę, ale i codzienne życie do nowych standardów unijnych – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Tym bardziej dbamy więc o to, aby wsparcie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione projekty podlaskich samorządów – dodał.

Do Białegostoku z konkursowej puli trafi prawie 1,4 mln złotych. (mt)