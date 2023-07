Ponad 4 tysiące chętnych. Politechnika Białostocka podsumowała rekrutację na studia stacjonarne I i II stopnia

12 lipca, 2023

Politechnika Białostocka podsumowała wyniki rekrutacji na studia, fot. Dariusz Piekut Politechnika Białostocka podsumowała wyniki rekrutacji na studia, fot. Dariusz Piekut

Przeszło 4,2 tys. osób zarejestrowało się na studia stacjonarne I i II stopnia na Politechnice Białostockiej. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka, budownictwo i logistyka. Kandydaci chętnie też rejestrowali się na nowe kierunki, które pojawiły się w tegorocznej ofercie uczelni. Na zarządzanie finansami i rachunkowość były ponad 4 osoby na miejsce!

Hitem wśród kierunków inżynierskich, podobnie jak w latach ubiegłych, jest informatyka, którą chce studiować 614 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc w Politechnice Białostockiej (210 miejsc na roku), więc szansę na podjęcie studiów ma tu co trzeci kandydat. W tegorocznej rekrutacji dużą popularnością cieszyły się wszystkie trzy kierunki oferowane przez Wydział Informatyki: na informatykę i ekonometrię jest ponad 4 chętnych na miejsce, na matematyce stosowanej to ponad 3 osoby.

Duża konkurencja jest na kierunkach prowadzonych na Wydziale Architektury. Tu kandydaci musieli przejść egzamin wstępny z rysunku. Na architekturze było średnio 2 kandydatów na miejsce, na grafice 3,6, natomiast na architekturze wnętrz 2,5.

Nowy kierunek zarządzenie finansami i rachunkowość, który powstał na Wydziale Inżynierii Zarządzania we współpracy z regionalnymi liderami rynku finansowego: bankami, kancelariami rachunkowo-podatkowymi i urzędami, wybrało 232 kandydatów. Program tych studiów to minimum wykładów i maksimum praktyki, a do tego dwie atrakcyjne akredytacje do zdobycia: CIMA oraz ACCA.

Otwarta na Wydziale Elektrycznym cyfryzacja przemysłu, która wpisuje się w globalne oczekiwania przemysłu przyszłości, zanotowała 75 kandydatów (na oferowane 30 miejsc). Na tym kierunku poza zajęciami w formach wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz w pracowniach specjalistycznych przewidziano także trwającą co najmniej 4 tygodnie praktykę kierunkową.

Na nowy rok akademicki największa uczelnia techniczna w regionie północno-wschodniej Polski przygotowała w sumie blisko 2 tys. miejsc.

– Po raz pierwszy w procesie rekrutacji uwzględnione zostały nie tylko wyniki z matury, ale też wyniki egzaminów zawodowych, zdawanych przez absolwentów techników. Z takiej możliwości skorzystało 431 kandydatów. Warto dodać, że na kierunki oferowane przez Politechnikę Białostocką zarejestrowało się 115 obcokrajowców, w tym 24 kandydatów z Ukrainy – powiedział prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich uczelni.

Osoby, które znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia muszą teraz dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Mają na to czas do soboty (15.07) włącznie.

– Komisje rekrutacyjne będą pracowały w godzinach od 8:00 do 15:00. Także w sobotę, 15 lipca komisje będą pracowały, aby kandydaci również w tym czasie mogli złożyć dokumenty – powiedział Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji uczelni.

Niedostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze studiów.

Osoby, które nie figurują na listach kandydatów zakwalifikowanych mają jeszcze szansę na przyjęcie na studia. Kolejne listy będą ogłaszane 18 i 24 lipca.

Jeśli Politechnika Białostocka po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej będzie miała wolne miejsca na poszczególnych kierunkach to od 7 sierpnia przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na I i II stopień.

Natomiast w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) kandydaci mogli wybrać trzy kierunki: architekturę wnętrz (na Wydziale Architektury), BIM (na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku) oraz zarządzanie (na Wydziale Inżynierii Zarządzania). Łącznie na oferowanych tu 105 miejsc zapisało się 81 kandydatów.

Decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zostaje przesunięta i rozpocznie się 7 sierpnia rekrutacja na studia: I stopnia na kierunek: inżynieria rolno-spożywcza i II stopnia – kierunek BIM (Modelowanie i zarządzanie informacją o budynku). (źródło: Politechnika Białostocka/mt)

O wynikach rekrutacji na Politechnikę Białostocką opowiada prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich uczelni: