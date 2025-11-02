Ponad 27 tysięcy złotych zebrano podczas kwesty na Cmentarzu Farnym w Białymstoku

2 listopada, 2025

Ponad 27 tysięcy złotych udało się zebrać podczas tegorocznej kwesty na cmentarzu Farnym w Białymstoku. To już dziesiąta edycja największej w mieście zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych i zapomnianych nagrobków.

W akcję, która odbyła się w dniu Wszystkich Świętych, zaangażowało się blisko 70 wolontariuszy, a wśród nich historycy, społecznicy, harcerze, artyści, lekarze i prawnicy. Zebrane środki, jak co roku, zostaną przeznaczone na konserwację najstarszych pomników na białostockich nekropoliach.

W ciągu dziesięciu lat udało się zebrać 215 tys. zł i już odnowiono 40 zabytkowych nagrobków. Jednym z ostatnio odrestaurowanych obiektów jest żeliwna płyta z grobu Kazimierza Szumela, właściciela nieruchomości w centrum Białegostoku. To najstarszy tego typu zabytek na cmentarzu, pochodzący z 1891 roku.

Celem kwesty jest nie tylko ratowanie zabytków, ale także zachowanie pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. (red.)

