19 listopada, 2025

Ponad 220 sztuk nielegalnej amunicji zabezpieczonych na jarmarku staroci w Kiermusach

Zbliżenie na przezroczysty worek strunowy wypełniony starymi nabojami pistoletowymi zabezpieczonymi przez służby podczas interwencji na jarmarku staroci w Kiermusach. Ponad 220 sztuk nabojów pistoletowych znalezionych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Policji podczas kontroli na jarmarku staroci w Kiermusach.
Ponad 220 sztuk nielegalnej amunicji przejęli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Naboje pistoletowe znaleziono przy dwóch mężczyznach handlujących na jarmarku staroci w Kiermusach.

Mundurowi z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalili wcześniej, że 37- i 60-latek mogą posiadać przy sobie amunicję bez wymaganego zezwolenia. Podejrzenia potwierdziły się podczas przeszukania ich samochodów – funkcjonariusze zabezpieczyli 221 sztuk nabojów pistoletowych.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania amunicji wbrew przepisom ustawy o broni i amunicji. Zastosowano wobec nich dozór Policji.

Za posiadanie amunicji bez zezwolenia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

(red.)

