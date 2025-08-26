Ponad 1700 uwag do planu zarządzania Puszczą Białowieską – konflikt interesów między ochroną przyrody a rozwojem regionu

26 sierpnia, 2025

W trakcie 45-dniowych konsultacji społecznych dotyczących Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wpłynęło ponad 1700 uwag. Zgłoszenia kierowane były zarówno przez mieszkańców regionu, jak i osoby z innych części Polski oraz z zagranicy. Sprawa budzi ogromne emocje, ponieważ dotyczy jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie.

Ograniczyć wycinkę czy rozwijać region?

Część uczestników konsultacji podkreślała konieczność ograniczenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, w tym zakazu polowań i przeciwdziałania fragmentaryzacji terenów leśnych. Z drugiej strony pojawiły się głosy o potrzebie zapewnienia mieszkańcom możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju turystyki oraz wzmocnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Analiza zgłoszonych uwag

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi obecnie szczegółową analizę wszystkich wniosków. Każda uwaga zostanie rozpatrzona, a jej uwzględnienie lub odrzucenie będzie miało wpływ na ostateczny kształt dokumentu. Pełne wyniki konsultacji społecznych mają zostać zaprezentowane w najbliższych tygodniach.

Plan zarządzania Puszczą Białowieską – kluczowe założenia

Przygotowywany od kilku lat plan zakłada podział Puszczy na cztery strefy ochronne. W zaledwie jednej z nich – zajmującej niespełna 4% powierzchni – miałaby być możliwa ograniczona gospodarka leśna. Taki podział budzi obawy lokalnych samorządów, które przypominają, że wcześniejsze propozycje dopuszczały zarządzanie gospodarcze na około 18% powierzchni strefy IV.

Przyszłość Puszczy Białowieskiej

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej toczy się od lat i pokazuje trudność w pogodzeniu ochrony przyrody z interesami mieszkańców. Z jednej strony pojawia się potrzeba zachowania unikalnych wartości przyrodniczych wpisanych na listę UNESCO, z drugiej – konieczność zapewnienia możliwości rozwoju gospodarczego regionu.

