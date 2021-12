Ponad 160 mln złotych na obwodnice w Podlaskiem

Grudzień 23, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Podlaskie dostanie ponad 160 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pozwolą na budowę obwodnic Kolna, Ciechanowca, Sokół oraz dokończenia Wschodniej Obwodnicy Suwałk.

– Do naszego samorządu trafią 164 mln złotych na budowę obwodnic wartych 264 mln złotych. To pomoc na wielką skalę. Gdybyśmy chcieli z własnych środków realizować te inwestycje, powstałaby pewnie jedna zamiast czterech – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Obwodnice to poprawa komfortu podróżowania, ochrona środowiska i duży impuls rozwojowy dla tych terenów – dodał.

Z tej puli na budowę obwodnicy Ciechanowca samorząd województwa otrzymał 62 mln złotych, Kolna – 54 mln złotych i Sokół – 27 mln złotych, natomiast miasto Suwałki na dokończenie inwestycji – 20 mln złotych.

Jak mówił burmistrz Kolna Andrzej Duda, dla miasta to kluczowa inwestycja. Kolno leży bowiem przy drodze krajowej nr 63, prowadzącej na Mazury, a także przy trasie Stawiski-Myszyniec, która stała się bardzo uczęszczana, od kiedy powstał tam węzeł Via Baltiki.

– Dlatego ta obwodnica jest niezwykle istotna dla naszego miasta. Kolno to miasto powiatowe, liczące 11 tys. mieszkańców, a budżet miasta to 60 mln złotych. Ta inwestycja będzie największą i najdroższą w historii naszego miasta. Rozwiąże nasze problemy komunikacyjne i będzie stymulować rozwój oraz zapewni bezpieczeństwo – powiedział burmistrz Duda i wyraził nadzieję, że nową obwodnicą pojedziemy w 2025 r.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie dofinansowanych 51 obwodnic. Nowa infrastruktura powstanie w ciągach dróg wojewódzkich. Premier przyznał niemal 2,4 mld złotych dofinansowania, a łączna wartość zadań to 4,5 mld złotych. (mt)