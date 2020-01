Ponad 130 tys. uczniów rozpoczyna ferie zimowe w województwie podlaskim

Styczeń 17, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

W województwie podlaskim rozpoczynają się ferie zimowe. Dla jednych to czas odpoczynku, natomiast dla służb mundurowych, to czas wzmożonej pracy.

Od kilku tygodni funkcjonariusze różnych formacji przygotowywali się do ferii, prowadząc działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży oraz sprawdzając miejsca wypoczynku. Zapowiadają także kolejne kontrole autokarów i placówek, a wszystko po to, żeby najbliższe dwa tygodnie upłynęły jak najbezpieczniej. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przyznaje, że mimo wytężonej pracy służb, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku w trakcie wypoczynku.

– Nic nie zastąpi przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania. W momencie gdy jesteśmy świadkami zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży powinniśmy sygnalizować. Służby są przygotowane i działają – dodawał wojewoda podlaski.

Kuratorium zarejestrowało 215 form wypoczynku w województwie podlaskim, są to głównie obozy i zimowiska. Każde zgłoszenie jest sprawdzane, jeżeli przejdzie pozytywnie weryfikację, zostaje wprowadzone do bazy, która znajduje się na stronie kuratorium oraz ministerstwa edukacji.

– Zwracam się do rodziców, zanim dzieci wyjadą, aby sprawdzili organizatora wypoczynku w takiej bazie. My ze swojej strony, kontrolujemy m.in. czy jest kadra z odpowiednimi kwalifikacjami, czy jest odpowiednia ilość wychowawców. To jest bardzo istotne, żeby wypoczynek dzieci był bezpieczny – mówi kurator Beata Pietruszka.

Ferie w województwie podlaskim rozpoczyna ponad 130 tys. dzieci i młodzieży. (ea/mc)