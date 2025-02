Ponad 130 naukowców otrzymało podziękowania za dorobek naukowy i publikacje

27 lutego, 2025

Gratulacje dla naukowców, fot. Paweł Jankowski Gratulacje dla naukowców, fot. Paweł Jankowski

Naukowcy z Politechniki Białostockiej otrzymali gratulacje i uroczyste podziękowania za szczególną aktywność w prowadzeniu badań oraz publikacje i patenty uzyskane w ubiegłym roku. Jak podkreślali wyróżnieni – to dla nich ogromne docenienie.

Jednocześnie sukcesy naukowców wpływają na rozwój całej uczelni.

– W wielu przypadkach to jest wieloletnia działalność naukowa i jej wspaniałe owoce – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – To jest rozwój przede wszystkim naukowy, ale to jest też rozwój dyscypliny, to też dorobek, który jest brany pod uwagę przy wnioskowaniu o projekty w najróżniejszych konkursach, ale dorobek, który jest też oceniany przez różne agencje, które umieszczają nas w różnych rankingach.

Podziękowania i gratulację za swój wkład naukowy i ukazane publikacje w prestiżowych czasopismach otrzymało ponad 130 naukowców Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: