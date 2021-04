Ponad 1/4 mieszkańców woj. podlaskiego już zaszczepiła się przeciw COVID-19

Kwiecień 22, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Już ponad 300 tys. mieszkańców województwa podlaskiego zaszczepiło się przeciw COVID-19. Program szczepień przyspiesza i w najbliższych tygodniach swój termin przyjęcia preparatu będą mogli umówić wszyscy chętni.

– W województwie podlaskim co najmniej jedną dawkę preparatu chroniącego przed COVID-19 przyjęły już 310 932 osoby (dane z 22 kwietnia br). Za wykonywanie szczepień odpowiadają: 261 punktów szczepień populacyjnych oraz 1 pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych – mówi Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Każda z tych placówek dba, by czekanie na „ukłucie” było maksymalnie bezpieczne. To, czy w punktach szczepień uda się zamknąć drzwi przed koronawirusem, w dużej mierze zależy od naszej społecznej odpowiedzialności.

NFZ przypomina, by do punktu szczepień zgłosić się maksymalnie 15 minut przed wyznaczonym czasem. Tyle wystarczy na dopełnienie formalności.