Pompik – pierwsza podlaska wyprawka dla noworodków.

29 września, 2025

W województwie podlaskim rozpoczął się program „Pompik”. To pierwsza w historii samorządu wyprawka dla noworodków, które przyszły na świat w szpitalach wojewódzkich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Inicjatywa została zapowiedziana w Dzień Dziecka, a już od września 2025 roku stała się faktem.

Co zawiera wyprawka „Pompik”?

Każda młoda mama, która urodzi dziecko w jednym z trzech szpitali wojewódzkich, otrzyma zestaw o wartości ok. 500 złotych. W skład „Pompika” wchodzą m.in.:

ubranka niemowlęce,

kosmetyki dla noworodków,

zabawki,

książeczki o żubrze Pompiku – bohaterze popularnych książek Tomasza Samojlika i mieszkańcu Puszczy Białowieskiej.

Całość została przygotowana tak, aby wspierać rodziców w pierwszych dniach życia dziecka, a jednocześnie stanowić miłą pamiątkę.

Dlaczego „Pompik”?

Nazwa wyprawki nawiązuje do młodego żubra z Puszczy Białowieskiej – Pompika, znanego z książek edukacyjnych dla najmłodszych. To symbol regionu, przyrody Podlasia i troski o przyszłe pokolenia.

Nowoczesne porody w podlaskich szpitalach

Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, program wyprawki to tylko część szerszych działań. W szpitalach wojewódzkich rozwijane są nowoczesne metody porodowe, w tym systemy znieczulenia porodowego. Od października 2025 roku w Łomży po raz pierwszy pacjentki będą miały dostęp do tego rozwiązania.

Dla kogo dostępny jest program?

„Pompik” obejmuje wszystkie dzieci urodzone od 1 września 2025 roku w:

Wojewódzkim Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ,

Wojewódzkim Szpitalu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ,

Wojewódzkim Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Rodzice, których maluchy przyszły na świat jeszcze przed oficjalnym startem programu, również otrzymają swoje wyprawki.

(pc)