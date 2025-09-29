Pompik – pierwsza podlaska wyprawka dla noworodków.

W województwie podlaskim rozpoczął się program „Pompik”. To pierwsza w historii samorządu wyprawka dla noworodków, które przyszły na świat w szpitalach wojewódzkich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Inicjatywa została zapowiedziana w Dzień Dziecka, a już od września 2025 roku stała się faktem.
Co zawiera wyprawka „Pompik”?
Każda młoda mama, która urodzi dziecko w jednym z trzech szpitali wojewódzkich, otrzyma zestaw o wartości ok. 500 złotych. W skład „Pompika” wchodzą m.in.:
-
ubranka niemowlęce,
-
kosmetyki dla noworodków,
-
zabawki,
-
książeczki o żubrze Pompiku – bohaterze popularnych książek Tomasza Samojlika i mieszkańcu Puszczy Białowieskiej.
Całość została przygotowana tak, aby wspierać rodziców w pierwszych dniach życia dziecka, a jednocześnie stanowić miłą pamiątkę.
Dlaczego „Pompik”?
Nazwa wyprawki nawiązuje do młodego żubra z Puszczy Białowieskiej – Pompika, znanego z książek edukacyjnych dla najmłodszych. To symbol regionu, przyrody Podlasia i troski o przyszłe pokolenia.
Nowoczesne porody w podlaskich szpitalach
Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, program wyprawki to tylko część szerszych działań. W szpitalach wojewódzkich rozwijane są nowoczesne metody porodowe, w tym systemy znieczulenia porodowego. Od października 2025 roku w Łomży po raz pierwszy pacjentki będą miały dostęp do tego rozwiązania.
Dla kogo dostępny jest program?
„Pompik” obejmuje wszystkie dzieci urodzone od 1 września 2025 roku w:
-
Wojewódzkim Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
-
Wojewódzkim Szpitalu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
-
Wojewódzkim Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Rodzice, których maluchy przyszły na świat jeszcze przed oficjalnym startem programu, również otrzymają swoje wyprawki.
(pc)