Pomóż Julii usłyszeć świat. Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki

Grudzień 3, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Wciąż potrzebne są pieniądze na operację dla 5-letniej Julii, która urodziła się bez obu małżowin usznych i przewodów słuchowych. Zbiórka trwa już cztery lata. Potrzebne pieniądze udało się zebrać, ale po gwałtownym wzrośnie kursu dolara, zebrana kwota okazała się być niewystarczającą.

5-latka ma mieć operację w maju przyszłego roku. Do tego czasu trzeba uzbierać jeszcze pół miliona złotych.

– Lekarze z USA takie operacje przeprowadzają codziennie. Dali nam nadzieję na to, że Julka może żyć jak wszystkie słyszące dzieci. Dążę do tego, a ludzie dobrej woli pokazali mi, że marzenia się spełniają. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do pomocy – mówi p. Ewa, mama Julii.

Julia dodatkowo choruje na zespół Goldenhara, ma chore serduszko, nie ma prawej nerki oraz ma liczne wady kręgów.

Pieniądze na rzecz Julii będą zbierane podczas balu sylwestrowego w Sali Bankietowej Malibu. Dochód z imprezy ma być przeznaczony na leczenie 5-latki.

– Z racji tego, że jest dj-em, miałem „grać” sylwestra za pieniądze. Postanowiłem jednak zrobić to charytatywnie. Dogadaliśmy się z organizatorem sylwestra, by zrobić to po tzw. kosztach. Reszta ma być przeznaczona na rzecz naszej akcji – mówi „ojciec” akcji charytatywnej, Krzysztof Bałtyk.

Dziewczynka jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. I to na konto tej Fundacji można przekazywać pieniądze. (mt)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:

31947 Jaroma Julia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia