Pomoc psychiatryczna w Centrach Zdrowia Psychicznego

29 listopada, 2023

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

14 ośrodkom psychiatrycznym w województwie podlaskim z końcem grudnia kończą się kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale jak zapewnia Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ pacjenci z regionu i z Białegostoku będą mieć zagwarantowaną opiekę specjalistów w sieci Centrów Zdrowia Psychicznego oraz w placówkach, które podpiszą z nimi umowy podwykonawstwa.

W Białymstoku są trzy Centra Zdrowia Psychicznego: w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Podlaskim Centrum Psychogeriatrii i w placówce przy ul. Radzimińskiej prowadzonej przez Szpital Psychiatryczny w Choroszczy. Pacjenci w kryzysie mogą tam skorzystać z punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, które udzielają pomocy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i można się tam zgłosić z każdym problem natury psychologicznej.

– To takie pierwsze miejsce, do którego trafia pacjent potrzebujący pomocy – tłumaczy Beata Leszczyńska, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Pracownik, dyżurujący w punkcie, dokonuje oceny, ustala wstępny plan pomocy danej osobie. Pacjenci w kryzysie psychicznym otrzymają bezpłatną pomoc lekarza psychiatry i asystenta zdrowienia. Pomoc będzie udzielana w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się. W przypadkach pilnych taka pomoc zostanie udzielona w ciągu 72 godzin. W samym Białymstoku do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych zgłosiło się w tym roku łącznie blisko 1300 osób.

Pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. (hk)