Pomoc finansowa dla samorządów ze strefy nadgranicznej

Grudzień 22, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Podlaskie gminy i powiaty ze strefy nadgranicznej otrzymały ponad 1,5 mln złotych pomocy z budżetu województwa. Po 30 tys. złotych trafiło do 6 powiatów, a po 50 tys. złotych do 27 gmin.

To pomoc samorządom, które ze względu na kryzys na granicy, poniosły nieplanowane koszty.

Po 30 tys. złotych otrzymały powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki, sokólski, augustowski i sejneński. Z kolei po 50 tys. złotych trafiło do gmin: Janów, Narew, Giby, Płaska, Lipsk, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Gródek, Michałowo, Narewka, Białowieża, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha, Nurzec-Stacja, Mielnik, Milejczyce, Boćki, Orla, Czyże, Dąbrowa Białostocka i Sztabin.

– Przeznaczymy te środki na zdania związane z kryzysem na granicy, który dotknął też naszą gminę. A się zwiększyły nam niektóre wydatki. Musimy odśnieżać, posypywać, zwalczać śliskość na drogach, które nie były dotychczas użytkowane, bo to są drogi polne, drogi dojazdowe do granicy. To też zakup paliwa, piasku, soli oraz wyrównanie dróg, które zostały zniszczone przez wojskowych. Mamy też drogi gminne, które dotychczas nie były tak intensywnie eksploatowane – mówił wójt Szudziałowa Tadeusz Tokarewicz.

Kryterium podziału dotacji była odległość od granicy. Pomoc otrzymały wszystkie gminy leżące w 18-kilometrowym pasie od granicy polsko-białoruskiej. (mt)