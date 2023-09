Pomoc dzieciom uzależnionym od środków psychoaktywnych i nowych technologii

4 września, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

To pomoc dla młodych ludzi, ale także ich opiekunów. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP ponownie uruchomił bezpłatną infolinię w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodzieży po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi.

Z infolinii korzystać mogą dzieci, młodzież, a także rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Porad udziela prawnik oraz specjalista psychoterapii uzależnień.

– Bardzo dużo osób dzwoni do nas po poradę. Chcą się dowiedzieć czy dziecko coś bierze, bo tak się zachowuje i tak wygląda – mówi Katarzyna Powichrowska, dyrektor Ośrodka Etap. – Często rodzice i nauczyciele nie wiedzą co mają robić, jak pomóc czy coś w szkole można zrobić więcej. Też młodzi ludzie mogą zadzwonić, aby uzyskać poradę dotyczącą zażywania środków psychoaktywnych.

90% młodych ludzi do 18 roku życia sięga po używki, najczęściej jest to alkohol, ale aż blisko 40% próbuje też narkotyków.

Ośrodek Etap prowadzi również program dla dzieci uzależnionych od nowych technologii. Teraz starują nowe grupy, ale kolejny nabór do tego projektu będzie w październiku.

– Zapraszamy wszystkich, którzy widzą u swoich dzieci nadużywanie tych nowych technologii. My konsultujemy czy to jest taki problem, że do nas, czy jest to już głębszy problem, bo często tego komputera jest dużo, ale przyczyna tego co się z tym dzieckiem dzieje jest głębsza, ale my się też tym zajmujemy. Bardzo często okazuje się, że dziecko ma depresję, myśli samobójcze, lęki i problemy z rówieśnikami – dodaje Katarzyna Powichrowska.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP realizuje wiele projektów. Pomaga młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Pomoc otrzymują również rodzice. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta około 10 000 młodych uzależnionych osób. (hk)