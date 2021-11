Pomoc dla straży granicznej. Radni zdecydowali o przekazaniu 25 tys. złotych na zakup specjalistycznych okularów

Listopad 29, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Straż Graniczna otrzyma finansowe wsparcie z urzędu miasta. Radni miejscy zdecydowali w poniedziałek (29.11) o przekazaniu 25 tys. złotych na zakup ponad 50 sztuk okularów balistycznych z soczewkami chroniącymi przed działaniem światła laserowego.

Radni PiS wstrzymali się od głosu, bo ich zdaniem kwota przyznanego wsparcia powinna wynosić 200 tys. złotych.

Prezydent Tadeusz Truskolaski tłumaczył, że o wsparcie na zakup okularów w kwocie właśnie 25 tys. złotych wystąpił komendant straży granicznej.

– My tutaj odpowiadamy pozytywnie na wniosek. To nie jest ostatnia sesja w tym roku. Jeżeli będą potrzeby, jeżeli wpłynie wniosek od Straży Granicznej, to oczywiście pochylimy się nad nim i myślę, że Państwo radni też odpowiecie na to pozytywnie – mówił zwracając się do radnych prezydent Truskolaski.

Poprawkę do tegorocznego budżetu miasta, zaproponowaną przez prezydenta poparło 18 radnych – cały klub Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele Ruchu Polska 2050. (mt)