Polskie szpitale a automatyzacja. Badaczka z Politechniki Białostockiej rozpoczęła badania dotyczące procesów w ochronie zdrowia

27 listopada, 2025

Dr Julia Siderska, źródło: Politechnika Białostocka Dr Julia Siderska, źródło: Politechnika Białostocka

Czy robotyzacja i automatyzacja mogą usprawnić pracę polskich szpitali? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Julia Siderska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Badaczka rozpoczęła właśnie projekt dotyczący czynników, które determinują wdrażanie inteligentnej automatyzacji procesów operacyjnych w ochronie zdrowia. Na swoje badania otrzymała blisko 50 tysięcy złotych w konkursie Miniatura 9 Narodowego Centrum Nauki.

Dr Siderska podkreśla, że automatyzacja, szczególnie procesów administracyjnych, jest już standardem w wielu branżach. W ochronie zdrowia potencjał jest ogromny, bo szpitale borykają się z brakami kadrowymi, przeciążeniem pracowników i czasochłonnymi, narażonymi na błędy procedurami.

– Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że globalny niedobór pracowników służby zdrowia może do roku 2035 osiągnąć blisko 13 milionów specjalistów, więc ochrona zdrowia jest to obszar z dużym potencjałem w kontekście wykorzystywania robotów do automatyzacji tych prostych prac administracyjnych, szczególnie właśnie w sytuacji braków kadrowych – tłumaczy dr Julia Siderska.

Dr Siderska w pierwszej części swoich badań przeprowadzi ankiety w 280 placówkach medycznych, aby sprawdzić, które procesy nadają się do robotyzacji i jakie bariery stoją na drodze ich wdrożenia. Efektem będzie model ułatwiający szpitalom adaptację takich rozwiązań. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Julią Siderską: