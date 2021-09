Polski Dzień Bluesa z Czarnym Psem i Styczyński Trio

Wrzesień 10, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

O cztery nowe tabliczki wzbogaci się w tym roku białostocka Aleja Bluesa. Ich odsłonięcie zaplanowano na 18 września w ramach obchodów Polskiego Dnia Bluesa.

Jak co roku wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert. W klubie Fama o 18.00 zagrają Czarny Pies i Styczyński Trio. Na koncert zostały ostatnie już bilety.

Pierwsze tabliczki na białostockiej Alei Bluesa pojawiły się w 2008 roku, w 30. rocznicę utworzenia festiwalu Jesień z Bluesem.

Aleja Bluesa umiejscowiona jest na zapleczu Rynku Kościuszki. To deptak z chodnikiem w kształcie klawiatury fortepianu, prowadzący do parku Planty. Swoje tabliczki ma tam kilkadziesiąt osób. To m.in. Tadeusz Nalepa, Ryszard Riedel, Jan Chojnacki, Irek Dudek, czy Martyna Jakubowicz.

Dzień Bluesa obchodzony jest 16 września, w rocznicę urodzin B.B. Kinga, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Na terenie całego kraju, w okolicach tej daty, organizowane są różnego rodzaju imprezy o charakterze bluesowym: koncerty, festiwale, wystawy plastyczne, radiowe audycje muzyczne, wspólne spotkania miłośników muzyki. (mt)