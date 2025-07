Polska zgłosi podlaskie meczety i mizary do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO

11 lipca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Zabytkowe meczety oraz muzułmańskie cmentarze (mizary) w Bohonikach i Kruszynianach mają szansę trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To wyraz uznania dla wielowiekowej obecności społeczności tatarskiej na ziemiach polskich.

Historyczne perły Podlasia kandydatami do UNESCO

Podczas konferencji prasowej w Białymstoku ogłoszono, że Polska zamierza złożyć formalny wniosek o objęcie meczetów i mizarów w Kruszynianach i Bohonikach ochroną w ramach UNESCO. Informację przekazał wojewódzki konserwator zabytków Adam Musiuk, podkreślając, że to pierwszy krok w wieloletnim procesie.

Unikalna opowieść, która ma poruszyć świat

Zgłoszenie nie ograniczy się jedynie do przedstawienia walorów historycznych. Jak zaznaczył konserwator, konieczne jest zaprezentowanie tych miejsc w sposób uniwersalny i inspirujący, tak by również społeczność międzynarodowa dostrzegła ich wartość:

– Trzeba stworzyć opowieść, która wykracza poza lokalny kontekst i ukazuje wyjątkowość tych zabytków w skali całego świata. – podczas konferencji mówił Adam Musiuk.

Tatarzy – świadectwo dawnej Rzeczypospolitej

Za narrację odpowiadać ma m.in. prof. Andrzej Drozd ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem kluczem może być podkreślenie unikatowej historii pokojowego współistnienia Tatarów z Polakami na przestrzeni setek lat:

– Tatarzy zamieszkujący Polskę to żywe świadectwo wielokulturowej przeszłości dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – mówi prof. Andrzej Drozd

Wyróżnienie dla całej społeczności

Dla polskich Tatarów rozpoczęcie procedury to ogromne wyróżnienie. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz zauważył, że sama decyzja o przygotowaniu wniosku stanowi dowód uznania dla dziedzictwa i kultury tej mniejszości etnicznej.

Wniosek międzynarodowy i wieloetapowy

Oprócz obiektów z Podlasia, projekt może objąć także dwa meczety i mizary z województwa lubelskiego oraz trzy podobne zabytki z Litwy, co nadaje mu charakter transgraniczny. Szacuje się, że cała procedura – od zgłoszenia do ewentualnego wpisu – może potrwać od pięciu do sześciu lat.

Polska na mapie UNESCO

Obecnie na liście światowego dziedzictwa znajduje się nieco ponad 1200 obiektów z całego świata, w tym kilkanaście z Polski, m.in. Zamek w Malborku, Stare Miasto w Krakowie, czy Puszcza Białowieska – jedyny obiekt UNESCO z województwa podlaskiego.

Co daje wpis na listę UNESCO?

Umieszczenie danego miejsca na liście UNESCO to nie tylko prestiż, ale także szansa na większe środki na konserwację, rozwój turystyki kulturowej, a także zwiększenie rozpoznawalności regionu na świecie. Dla lokalnych społeczności może to oznaczać nowe możliwości i impulsy rozwojowe.