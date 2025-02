Polska innowacja nagrodzona w Bangkoku. Posłuchaj rozmowy z dr. inż. Adamem Tomczykiem

22 lutego, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Biodegradowalny nanokompozyt polimerowy to innowacyjny materiał, który może zrewolucjonizować wiele branż. Opracowany przez naukowców z Politechniki Białostockiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej, zdobył złoty medal oraz nagrodę specjalną National Research Council of Thailand na międzynarodowej wystawie wynalazków w Bangkoku.

Nowoczesne materiały muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania ekologiczne. Biodegradowalny nanokompozyt polimerowy wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi i fizyko-chemicznymi, a jednocześnie podlega naturalnemu rozkładowi, co czyni go przyjaznym dla środowiska. Dzięki temu może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym:

budownictwie (produkcja lekkich, wytrzymałych komponentów),

przemyśle opakowaniowym (tworzywa ekologiczne),

ogrodnictwie (włókniny i agrowłókniny),

biomedycynie (materiały elastyczne o wysokiej wytrzymałości).

Innowacja oparta na badaniach naukowych

Początki wynalazku sięgają projektu badawczego „Iskra” Politechnicznej Sieci Via Carpatia, w ramach którego przeprowadzono szczegółowe badania nad modyfikacją biodegradowalnych poliestrów alifatycznych. Kluczowym celem było opracowanie nowatorskich kompozycji polimerowych o ulepszonych właściwościach użytkowych.

Projekt jest efektem współpracy zespołu ekspertów z zakresu syntezy materiałów, technologii przetwórstwa polimerów oraz badań materiałowych. Badania w Politechnice Białostockiej prowadzone są pod kierunkiem dr. inż. Adama Tomczyka, przy udziale prof. dr hab. inż. Michała Kucieja oraz dr inż. Anny Falkowskiej. Liderem projektu jest prof. dr hab. inż. Iwona Zarzyka z Politechniki Rzeszowskiej, a w Politechnice Lubelskiej badania nad materiałem nadzoruje prof. Tomasz Klepka.

Sukces na arenie międzynarodowej

Prestiżowe wyróżnienia przyznane wynalazkowi na Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2025) potwierdzają jego ogromny potencjał. To kolejny dowód na to, że polska nauka i innowacje mogą konkurować na światowym poziomie.

Jakie są perspektywy komercjalizacji wynalazku? Jakie wyzwania towarzyszyły jego opracowaniu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w rozmowie z dr. inż. Adamem Tomczykiem – Posłuchaj:

(pc)