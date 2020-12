POLREGIO. Wracają bezpośrednie połączenia kolejowe Białegostoku z Hajnówką

Grudzień 30, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od 1 stycznia POLREGIO uruchomi bezpośrednie połączenie kolejowe na trasie Białystok – Hajnówka. Ostatnio pociągi na tej trasie kursowały 27 lat temu. Obecnie kolejowe połączenie między Hajnówką a Białymstokiem, jest możliwe okrężną drogą, z przesiadką w Czeremsze.

Zgodnie z umową z samorządem województwa, od stycznia będzie kursować pięć par pociągów POLREGIO w relacji Białystok – Hajnówka i Hajnówka – Białystok oraz 1 para pociągów Białystok – Siedlce i Siedlce – Białystok, przez Hajnówkę.

Będą także dwie pary pociągów Bielsk Podlaski – Hajnówka i Hajnówka – Bielsk Podlaski, które będą skomunikowane w Bielsku Podlaskim z pociągami relacji Białystok – Czeremcha – Białystok. Łącznie to daje osiem połączeń Białystok – Hajnówka i osiem z Hajnówki do Białegostoku.

Dzięki uruchomieniu tych połączeń mieszkańcy województwa będą mogli szybko i wygodnie dotrzeć do pracy, szkoły i na uczelnie. Pierwsze w dobie połączenie z Hajnówki do Białegostoku będzie o godz. 4:39, z ośmiominutową przesiadką w Bielsku Podlaskim na pociąg z Czeremchy, który do Białegostoku przyjedzie na godz. 6:08. Ostatnie połączenie z Białegostoku do Hajnówki będzie także z przesiadką w Bielsku Podlaskim. Odjazd z Białegostoku o godz. 19:46 w kierunku Czeremchy, a na stacji Bielsk Podlaski przesiadka do pociągu odjeżdżającego do Hajnówki o godz. 20:45. Przyjazd do Hajnówki na godz. 21:18.

Pociągi będą obsługiwane przez szynobusy poruszające się z prędkością do 100 km/h. Czas przejazdu 76-kilometrowej trasy z Białegostoku do Hajnówki wyniesie maksymalnie 1 godz. 30 min. Przejazd z Bielska Podlaskiego do Hajnówki na odległość 30 km będzie trwał około 30 min.

Odcinki Białystok – Hajnówka i Bielsk Podlaski – Hajnówka zostały włączone do oferty promocyjnej „Połączenie w dobrej cenie”.

Dzięki temu za jednorazowy przejazd na odcinku Białystok – Hajnówka zamiast 18,30 złotych, zapłacimy 10 złotych. Bilet na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka zamiast 8,90 złotych, kosztuje 8 złotych. W ofercie będą również bilety miesięczne w dwie strony w cenie 209 złotych (według taryfy podstawowej 332 złotych), a na odcinku Białystok – Hajnówka 170 złotych (cena w taryfie podstawowej to 214 złotych).

Osoby uprawione do korzystania z ulg ustawowych, np. studenci, uczniowie, będą mogli kupić bilety jeszcze taniej. Bilety są dostępne w kasach biletowych, w automatach biletowych (w pojazdach) oraz poprzez własny system sprzedaży przewoźnika pod adresem polregio.pl i bezpłatną aplikację mobilną POLREGIO. Na wszystkich stacjach poza stacją Białystok, bilety będzie można kupić u obsługi pociągu bez żadnych dodatkowych opłat. (mt/mc)