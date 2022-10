Politechnika Białostocka zorganizowała największe w Białymstoku i w Podlaskiem Targi Pracy [ZDJĘCIA]

Październik 19, 2022

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Blisko 70 firm przedstawiło swoje oferty pracy podczas Targów Pracy Politechniki Białostockiej. W Centrum Nowoczesnego Kształcenia pojawiły się setki studentów i osób poszukujących pracy w najlepszych firmach w regionie, często oddziałach międzynarodowych koncernów. To były rekordowe Targi Pracy Politechniki Białostockiej.

– Od ponad dziesięciu lat Targi Pracy organizowane w Politechnice Białostockiej pomagają studentom i absolwentom znaleźć najlepszą pracę – przypomina dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Targi mają już swoją renomę, zbierają najważniejszych przedsiębiorców z regionu, a także coraz więcej firm o globalnym zasięgu, które stawiają na rozwój, stawiają na zatrudnienie specjalistów i oferują naprawdę świetne możliwości kariery zawodowej. Młodzi inżynierowie mogli zapoznać się ze specyfiką firm, spotkać i porozmawiać z przedstawicielami pracodawców, poznać aktualną ofertę jeśli chodzi o zatrudnienie, a także porozmawiać o warunkach rekrutacji na poszczególne stanowiska.

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej i plac przed frontem okazałego gmachu szczelnie wypełniły prezentacje firm. Przedsiębiorcy mogli poznać potencjał studentów i dołączyć do grona sponsorów budowy kolejnego bolidu Formula Student, zaś studenci i wszyscy zainteresowani poznać najbardziej aktualne oferty pracy.

– To świetna inicjatywa. Dzięki temu mamy rzeczywisty kontakt z firmami i to nie jest codzienna akcja, którą możemy spotkać na ulicy – mówiły Kinga Łabanowska, Gabriela Leśniewska i Wiktoria Krajewska, studentki II roku logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Chciałyśmy się zapoznać z firmami, w których w przyszłości możemy pracować. Dzięki takim targom pracy możemy zapoznać się z celami firmy, z misją i również z pracownikami, z którymi może w przyszłości będziemy mieć przyjemność pracować.

Adam Jarosz, student Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, chciał sprawdzić oferty pracy, jakie czekają go po ukończeniu studiów związane z tworzeniem aplikacji.

– To na razie przyszłość, ale chcę już wiedzieć, jakie warunki i zarobki oferują uczestniczące w Targach firmy – powiedział Adam Jarosz. – Chcę wiedzieć, co mnie czeka.

W ofertach mogli przebierać studenci ostatniego roku studiów II stopnia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Pracodawcy są bardzo otwarci, jasno nam przekazują swoje oferty, są dostosowane do tego, aby współpracować ze studentami – mówiły studentki kierunku budownictwo piszące już pracę magisterską.

– Chcemy wdrażać się w pracę już od początku studiów – mówił Paweł Kozłowski, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Szukamy czegoś w branży IT. Ciekawe jest też testowanie software’u. Jest sporo firm i mamy w czym wybierać – dodał Łukasz Moś, także student Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

– Przyszliśmy tutaj, żeby obejrzeć dostępne oferty – mówiła Izabela Grochowska, studenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Szukamy też staży na wakacje – dodawał jej kolega z Wydziału – Łukasz. – Bardzo dużo stoisk, więc na pewno znajdziemy coś dla siebie – była pewna Izabela.

Stoiska poszczególnych firm kusiły oryginalnym wyglądem, a ich przedstawiciele rzeczowo przedstawiali oferty pracy i ścieżki kariery.

– Przedstawiamy programy stażowe, ale też poszukujemy już programistów z doświadczeniem, więc można powiedzieć, że mamy całe spektrum ofert. No i też chcemy pokazać, że jesteśmy w Białymstoku, że jesteśmy na Politechnice i zaprosić studentów do współpracy – mówił Jakub Kosa z Fabrity Sp. z o.o..

Na Targach pojawiła się firma Signify Poland Sp z o.o. – producent profesjonalnych opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych.

– Jesteśmy firmą międzynarodową, natomiast w Polsce posiadamy trzy fabryki w Kętrzynie, w Pile i Bielsku oraz Organizację Handlową w Warszawie – mówiła przedstawicielka firmy. – Zapraszamy studentów z wszystkich wydziałów, szczególnie inżynieryjnych. Wszystkich młodych ludzi, którzy by chcieli sprawdzić jak to jest pracować w wielkiej korporacji, jednocześnie będąc w uroczych miejscach w Polsce.

– Jesteśmy na targach, żeby przedstawić ofertę naszej firmy młodym osobom, które studiują bądź kończą studia po to, żeby chciały spróbować swoich sił w zawodach związanych z elektryką, czy energetyką zawodową – informował Łukasz Grzelak, dyrektor realizacji w Elmont Sp. z o.o.

Firma Bison S.A. zajmuje się obróbką skrawaniem, produkcją oprzyrządowania technologicznego do różnego typu maszyn do obróbki skrawaniem.

– Na Targach chcemy zareklamować naszą firmę, znaleźć pracowników na obrabiarki sterowane numerycznie, jak również do biura konstrukcyjno-technicznego – mówił Piotr Makal, kierownik produkcji obrabiarek numerycznych Bison S.A. – Poszukiwani są operatorzy CNC, obrabiarek numerycznych, technolodzy, konstruktorzy.

Współpraca z przemysłem jest domeną firmy Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A..

– Jesteśmy na Targach Pracy Politechniki Białostockiej po to, żeby zainteresować i przybliżyć przyszłym naszym pracownikom to, czym zajmuje się nasza firma, z czym mamy do czynienia, z jakimi wyzwaniami na co dzień się mierzymy i kogo szukamy – mówił inżynier do spraw systemów sterowania w firmie Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. – W ramach naszej firmy jest stworzonych kilka komórek organizacyjnych. Są to komórki związane z programowaniem i projektowaniem maszyn, projektowaniem instalacji elektrycznych zarówno dotyczących samego sterowania maszyn, jak i całych obiektów oraz komórki pokrewne dotyczące logistyki, dotyczące prefabrykacji, dotyczące wykonawstwa wstępnego wszystkich maszyn i stanowisk u nas, a następnie ich montaż i integracja z systemami klienta u niego w fabryce.

Firma SaMASZ Sp. z o.o., z którą Politechnika Białostocka prowadzi warte wiele milionów prace badawczo-rozwojowe stale poszukuje wartościowych pracowników.

– Szukamy konstruktorów automatyków, konstruktorów mechaników i konstruktorów oprzyrządowania – wyjaśniała Anna Nazaruk z SaMASZ Sp. z o.o. Przy stoisku na kandydatów czekał Karol Pawłowski – konstruktor i technolog firmy.

– Zajmujemy się konstrukcją maszyn zielonkowych, a także komunalnych – wyjaśniał Pawłowski. – W zielonka skupiamy się głównie na kosiarkach, zgrabiarkach i przetrząsaczach. Wśród maszyn komunalnych posiadamy także ofertę pługów i kosiarek bijakowych, a także innych maszyn, pomocnych w utrzymaniu porządku w mieście. Moja praca polega na przygotowaniu pełnej konstrukcji maszyny, również pełnej dokumentacji od samego początku do samego końca, łącznie z przewidywaniem tego jak maszyna będzie składana, jak maszyna będzie produkowana.

Na targach pojawiła się też firma ASPI Sp. z o.o. Sp. k. – producent narzędzi do obróbki drewna dla producentów meblarskich.

– Poszukujemy operatorów maszyn do obrabiarek CNC – mówiła przedstawicielka firmy. – Jesteśmy w trakcie rozwoju. W tej chwili zainwestowaliśmy w rozbudowę hali produkcyjnej, parku maszyn, więc będziemy potrzebować i operatorów maszyn, ale również technologów do tego, żeby rozwijać produkty i odpowiedzieć na rosnące wymagania klientów na rynku. Na pewno będziemy poszukiwać w najbliższym czasie pracowników logistyki, ochrony środowiska, czy zarządzania relacjami z klientem.

Firma P&Q Sp. z o.o. swoje siedziby ma w Białymstoku i w Sopocie. Na targach szukała głównie inżynierów budowy, którzy będą gotowi na wyjazdy, czy projektantów, którzy będą też projektować farmy wiatrowe bądź fotowoltaiczne.

– Nasza firma zajmuje się generalnym wykonawstwem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – mówił Piotr Sokołowski, szef sprzedaży w firmie P&Q Sp. z o.o. – Szukamy przede wszystkim specjalistów, inżynierów z różnych dziedzin, z różnych kierunków. Zapraszamy inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków do pracy i współpracy z nami. Realizujemy ciekawe i ambitne projekty dla renomowanych firm.

Firma Multicco Sp z o.o. Sp. k. zajmuje się transportem i spedycją.

– Organizujemy transport na terenie całej Unii Europejskiej i poza Unią – opowiadał Tomasz Cecha z Multicco Sp z o.o. Sp. k. – Szukamy pracowników handlowych, spedycyjnych, którzy będą chcieli w naszych szeregach również odbywać praktyki i przede wszystkim pracować. Szczególny nacisk stawiamy na studentów, którzy chcą próbować stawiać swoje pierwsze kroki w transporcie. Jesteśmy otwarci przede wszystkim na młodych ludzi zaangażowanych, ale też tych bez doświadczenia, którym możemy te doświadczenie dać.

Targi Pracy Politechniki Białostockiej od lat ułatwiają studentom i absolwentom zaplanowanie swojej kariery zawodowej. To miejsce, w którym spotykają się pracodawcy z regionu (i nie tylko) oraz młodzi ludzie poszukujący zatrudnienia. Wydarzenie przyciąga tłumy.

– W targach uczestniczymy po raz kolejny – mówił Tomasz Cecha. – W tym roku jest bardzo ładnie, jest bardzo nowocześnie. Widzę, że wystawcy kładą ogromny nacisk też na wygląd stoisk, żeby wszystko ładnie to wyglądało. Widzę ogromne zainteresowanie z zewnątrz. Przychodzą tu studenci i ludzie poszukujący ciekawej pracy. Mamy mnóstwo rozmów. Jest bardzo ciekawie. Dziękujemy za to, że możemy w tych targach uczestniczyć.

– To były największe w historii województwa podlaskiego targi pracy – sumuje Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, organizatora Targów Pracy Politechniki Białostockiej. – Wśród firm byli najwięksi lokalni pracodawcy, a warto podkreślić, że to w większości przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, oferujące zróżnicowane stanowiska pracy oraz otwarte na rozwój pracownika. Jako uczelnia mogliśmy pokazać, że nasza współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym wygląda bardzo dobrze. (jd)