Od studenta do własnego biznesu renowacji felg. Grzegorz Szmydt i jego drogi kariery

1 kwietnia, 2026

Grzegorz szmydt Grzegorz Szmydt fot. Paweł Cybulski
Jak wygląda życie po studiach w Politechnice Białostockiej? Czy kierunek studiów zawsze wyznacza zawodową ścieżkę? O tym w audycji „Drogi Kariery” opowiada jej gość – Grzegorz Szmydt, absolwent inżynierii środowiska, dziś przedsiębiorca prowadzący firmę zajmującą się renowacją felg.

 

W rozmowie z Pawłem Cybulskim wracamy do studenckich lat 2011–2016. Jak wspomina nasz gość – był to czas nie tylko nauki, ale też budowania relacji i zdobywania doświadczeń, które zaprocentowały w przyszłości.

Po studiach Grzegorz próbował swoich sił w pracy na etacie, jednak szybko zdecydował się na własną działalność. Początki nie były łatwe, ale dzięki determinacji i odwadze stworzył firmę, która z czasem wyspecjalizowała się w naprawie i odnawianiu felg samochodowych. Dziś – jak sam mówi – czuje spełnienie zawodowe, a jego biznes stale się rozwija.

Jak podkreśla bohater rozmowy – warto skończyć studia, ale równie ważne jest szukanie własnej drogi i odwaga w podejmowaniu decyzji.

🎧 Posłuchaj rozmowy z Grzegorzem w audycji „Drogi Kariery”:

(pc)

