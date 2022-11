Politechnika Białostocka zaprezentowała projekty badawcze na Demo Day #4

Listopad 28, 2022

Naukowcy Politechniki Białostockiej w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami” poszukują partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań. Swoje projekty przedstawili w poniedziałek (28.11) podczas Demo Day #4 w Białostockim Parku naukowo-Technologicznym.

– To już czwarty Demo Day, a projekty nabierają realnych kształtów. Na 10 projektów wybranych do realizacji, co najmniej kilka z nich ma szansę być wdrożonych. Pięć projektów pochodziło z Politechniki Białostockiej, trzy z Uniwersytetu Medycznego, a dwa z Uniwersytetu w Białymstoku – mówi dziekan Wydziału Mechanicznego PB, prof. Roman Kaczyński.

Politechnika zaprezentowała 4 swoje projekty:

1. Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym – dr inż. Paweł Dzienis

2. Inteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go – dr inż. Urszula Kużelewska

3. Opracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży – dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB

4. TFMDF – Deska Przyjazna Środowisku – mgr inż. Tomasz Bobin.

– Nasz projekt zakłada poprawę pracy urządzenia, które mierzy zwiotczenie mięśni za pomocą metody TOFD – tłumaczy dr inż. Paweł Dzienis z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Prace badawcze i założenia konstrukcyjne zostały wykonane, a projekt jest w fazie patentowania.

Prof. Piotr Mrozek z Instytutu Inżynierii Biomedycznej, kierownik Zakładu Biomechatroniki PB zaproponował rozwiązanie zastosowania wspomagania komputerowego w projektowaniu gorsetów ortopedycznych. – W tej chwili większość firm wykorzystuje metody tradycyjne, bazują na wykorzystaniu gipsu, opasek gipsowych. My chcemy wykorzystać np. do pobierania miary skanowanie trójwymiarowe, 3d i projektowania gorsetu komputerowo – mówi dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB.

Zdaniem Sebastiana Rynkiewicza, prezesa Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynatora Klastra Obróbki Metalu cały projekt służy współpracy naukowców i biznesu. – Zostały zaprezentowane ciekawe projekty, zarówno przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku, a także projekty międzyuczelniane, które łączą naukowców z poszczególnych wydziałów. To wspólne przygotowanie produktów i usług, które mają zainteresować przedstawicieli biznesu – ocenia Sebastian Rynkiewicz. (at)

