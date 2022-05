V Dzień Logistyki na Politechnice Białostockiej

Maj 14, 2022

Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogiSQUAD”, które działa na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej organizuje V Dzień Logistyki. Wydarzenie odbędzie się 19 maja, w formule online.

– Dzień Logistyki to cykliczne przedsięwzięcie, które wynika z pasji i ogromnego zainteresowania studentów pogłębianiem wiedzy z zakresu logistyki – wyjaśnia dr Marta Jarocka, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – To także zaangażowanie partnerów branżowych, którym zależy na kontakcie z młodymi ludźmi i realnym wpływie na dydaktykę studentów.

Organizatorzy V Dnia Logistyki zaprosili do współpracy praktyków logistyki z największych firm o zasięgu globalnym, jak również przedsiębiorstw działających w regionie.

O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. Martyna Podrażka, Kierownik Transportu Międzynarodowego, Danone Sp. z o.o. czy Katarzyna Haudek, Kierownik ds. Logistyki, Procter & Gamble. Uczestnicy wydarzenia będą mogli przekonać się, jak wygląda kariera ‚od magazyniera do menedżera” dzięki prezentacji Krzysztofa Garkowskiego, Kierownika Magazynu Piwa i Opakowań, Dział Operacyjny Łańcucha Dostaw Białystok, Kompania Piwowarska S.A. Browar Dojlidy czy dowiedzieć się, jakich umiejętności logistycznych wymaga zarządzanie ruchem w Mieście Białystok.

V Dzień Logistyki odbywa się pod patronatem: Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, Prezydenta Miasta Białystok oraz JM Rektor Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie będzie można śledzić na oficjalnym kanale YouTube Politechniki Białostockiej. (mt)

V DZIEŃ LOGISTYKI

19 maja 2022 roku

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogiSQUAD”

9:00 – 9:20 UROCZYSTE OTWARCIE V DNIA LOGISTYKI

PANEL I PREZENTACJE PRZEDSTAWICIELI BIZNESU

9:25 – 9:45 Centrum Sterowania Ruchem w Białymstoku

Zbigniew DZIEJMA, Kierownik Referatu Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miejski w Białymstoku

9:45 – 10:05 Funkcjonowanie Control Tower w obliczu dostaw FMCG

Martyna PODRAŻKA, Kierownik Transportu Międzynarodowego, Danone Sp. z o.o.

10:05 – 10:25 Robotyzacja procesów logistyki produkcji

Damian LUBECKI, Specjalista ds. Robotyzacji, Masterpress S.A.

10:25 – 10:35 Przerwa

PANEL II Panel ekspercki „PRZYSZŁY MENEDŻER LOGISTYKI”

10:35 – 11:30 Mariusz GERAŁTOWSKI, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Kajetan JAGŁOWSKI, CEO/Founder, Diera Intermodal Sp. z o.o.

Artur KUŚNIEREK, Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży, Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Mikołaj LINKIEWICZ, Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia

11:30 – 11:40 Przerwa

PANEL III PREZENTACJE PROJEKTÓW DEDYKOWANYCH STUDENTOM LOGISTYKI

11:40 – 11:50 Akademia Młodego Spedytora

Tomasz PUŁKA, Kierownik Działu TSL, Multicco

Tomasz CECHA, Kierownik Działu TSL, ADW Logistic

11:50 – 12:00 GGP – Global Graduate Programme

Karolina WĄDOŁOWSKA, Kierownik Obszaru Produkcyjnego, British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

12:00 – 12:10 STEP UP II, od magazyniera do managera

Krzysztof GARKOWSKI, Kierownik Magazynu Piwa i Opakowań, Dział Operacyjny Łańcucha Dostaw Białystok, Kompania Piwowarska S.A. Browar Dojlidy

12:10 – 12:20 Top Young 100

Weronika KUCHARSKA, Biuro Projektu Top Young 100

PANEL IV CASE STUDY

12:20 – 13:30 Procter & Gamble: do something that matters

Katarzyna HAUDEK, Kierownik ds. Logistyki, Gabriela GOLANOWSKA, Specjalista

ds. Logistyki, Procter & Gamble

13:30 – 13:35 Podsumowanie i zakończenie V Dnia Logistyki