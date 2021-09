Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w programie Odkrywcy Diamentów

Wrzesień 2, 2021

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Jeszcze do 7 września młodzi innowatorzy mogą składać wnioski do programu Odkrywcy Diamentów. To szansa na zdobycie finansowego wsparcia.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), średnich i studentów. Poszukiwane są prace zawierające ciekawe rozwiązania z zakresu technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

Zespoły uczniowskie mogą otrzymać dofinansowanie na rozwinięcie projektu. Natomiast studenci mogą liczyć na stypendia, które pozwolą skupić się na tworzeniu innowacji.

– Wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu nauk ścisłych mogą składać zespoły uczniowskie, które składają się z minimum dwóch uczniów oraz mentora. Mentorem może być zarówno nauczyciel, jak i inna, niezwiązana ze szkołą osoba pełnoletnia. Zgłoszenia, w których znajdzie się opis projektu oraz kwota potrzebna do jego realizacji, należy złożyć do 7 września przez stronę internetową Odkrywcy Diamentów – wyjaśnia Agnieszka Mońko, koordynator programu Odkrywcy Diamentów na Politechnice Białostockiej.

Do 7 września swoje podania o stypendia mogą składać również studenci Politechniki Białostockiej, którzy pracują nad innowacjami technicznymi, mają osiągnięcia związane z udziałem w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Odkrywcy Diamentów to pierwszy krok do uzyskania dofinansowania. 9 września odbędzie się zebranie Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów, która podejmie decyzję o przyznaniu środków. Informacje zostaną podane na stronie Odkrywców Diamentów.

Stowarzyszenie „Odkrywcy Diamentów” to inicjatywa Politechniki Białostockiej oraz 11 przedsiębiorstw. Wspólnie pomagają uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów i prezentowanie ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dotychczas ze wsparcia finansowego Stowarzyszenia skorzystało już ponad 50 zespołów uczniowskich, które na swoje projekty otrzymały ponad 250 tys. złotych. Stypendia Odkrywców Diamentów otrzymało 10 studentów Politechniki Białostockiej. Jednym ze stypendystów był Petros Psyllos, wielokrotnie nagradzany w kraju i na świecie młody wynalazca z Białegostoku. (mt)