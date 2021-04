Politechnika Białostocka zaprasza do rozmów o lasach w miastach

Kwiecień 19, 2021

O ochronie, użytkowaniu oraz udostępnianiu lasów wokół aglomeracji będą dyskutowali uczestnicy pierwszego białostockiego seminarium pod hasłem: „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość „.

– Lasy w miastach i w bliskim ich otoczeniu to lasy pierwszego kontaktu dla wielu z nas. Dają nam wytchnienie i możliwość obcowania z przyrodą, uciekamy w ich cień, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Wielu mieszkańców miast czerpie z takich lasów pełnymi garściami, spacerując w nich na co dzień, biegając, jeżdżąc rowerem lub piknikują. Bez lasów wychwytujących wodę po nawałnicach i roztopach, przewietrzających i schładzających miasta najzwyczajniej w świecie nie byłyby w stanie normalnie funkcjonować. Często też jest w nich prowadzona gospodarka standardowa, nieprzystosowana do wzmacniania funkcji klimatycznych, przyrodniczych i odbiegająca od oczekiwań społecznych. Z tych względów ochrona lasów wokół miast, ich użytkowanie i udostępnianie wymagają całkiem nowego podejścia i nowych rozwiązań. O potrzebach i możliwościach w tym względzie będziemy rozmawiali w gronie naukowców, przyrodników, społeczników i zarządców lasów – mówi dr inż. Dan Wołkowycki z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Łącznie w granicach administracyjnych Białegostoku jest prawie 2 tysiące ha lasów. Lesistość Białegostoku wynosi ponad 18,5 % i jest jedną z wyższych w Polsce. Dlatego zdaniem dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku Andrzeja Karolskiego lasy powinny przede wszystkim pełnić funkcję rekreacyjną a nie gospodarczą, do pozyskiwania drzewa.

– Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej osób korzystało z lasów i by były one jak najbardziej atrakcyjne. W tej chwili badamy bioróżnorodność naszych lasów i jest zaskakująco różnorodna. Chcemy odejść od funkcji gospodarczej, a kierować się w stronę rekreacji, wypoczynku. Chcemy, żeby mieszkańcy znajdowali nie tylko piękną, dziewiczą i unikatową przyrodę, ale też ciekawe miejsca do rekreacji, ćwiczeń czy wypoczynku. Lasy muszą przyciągać, więc musi być w nich delikatna infrastruktura, która nie zdominuje terenu, ale pozwoli mieszkańcom przejechać rowerem, pójść na spacer z wózkiem z dzieckiem. Żeby były ławki, stojaki na rowery, sprzęt do ćwiczeń, czy oznakowana ścieżka biegowa jaka od kilku lat istnieje w Lesie Zwierzynieckim – mówi dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku Andrzej Karolski.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk dodaje, że ważnym zagadnieniem są również zagrożenia ze strony użytkowników lasów.

– Powszechna dostępność lasów, zwłaszcza lasów miejskich i w zasięgu miast, powoduje ich zaśmiecanie i dewastację przygotowanej dla turystów infrastruktury (tablice informacyjne, ławy, stoły, zadaszenia, kosze na śmieci) – wymienia Jarosław Krawczyk. – Swoistym zjawiskiem w lasach miejskich są wyścigi motocrossowe, wjeżdżanie samochodem do lasu. Niszczone są plantacje choinek i nowo założone uprawy wyjaśnia rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk.

Seminarium odbędzie się online w najbliższy piątek, wezmą w nim udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Działań Miejskich, Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, przyrodnik Adam Zbyryt i przedstawiciele Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. (ea/mc)