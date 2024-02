Politechnika Białostocka zaprasza do Kółka Logicznego Myślenia

26 lutego, 2024

Centrum Popularyzacji Matematyki 'Signum’ działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej prowadzi Kółko Logicznego Myślenia.

To bezpłatne zajęcia mające na celu pobudzenie do logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie lub układanie zagadek, łamigłówek, rebusów i gry. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams i skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI.

– Zajęcia są zdalne, więc są otwarte dla wszystkich, nie tylko tutaj z Białegostoku i okolic, ale z całej Polski – mówi dr Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki 'Signum’. – Mamy aktualnie cztery grupy we środy o 17:00 i 18:15, w czwartki też 17:00 i 18:15 i to są łamigłówki, zadania, rzadziej występujące w szkołach na zajęciach, ale jeżeli ktoś bierze udział w konkursach łamigłówkowych – to są zajęcia dla nich.

Do Kółka Logicznego Myślenia można zarejestrować się poprzez formularz, który znajduje się na stronie signum.pb.edu.pl. (jł)