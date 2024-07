Politechnika Białostocka. Zakończyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia

5 lipca, 2024

Międzynarodowa-szkoła letnia, fot: Dariusz Piekut Międzynarodowa-szkoła letnia, fot: Dariusz Piekut

Studenci i wykładowcy z zagranicznych uczelni przez cały tydzień poznawali Politechnikę Białostocką, miasto i region podczas Międzynarodowej Szkoły Letniej.

W tym roku Międzynarodowa Szkoła Letnia Politechniki Białostockiej była skupiona na ekologicznym budownictwie i architekturze wernakularnej.

– Widzimy po twarzach, po reakcjach, że jest to interesujące dla naszych gości – mówi dr inż. arch. Andrzej Dudziński z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Ta formuła zajęć, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych połączonych ze sobą, już mamy doświadczenie, że przynosi świetne efekty dydaktyczne.

Do Politechniki Białostockiej przyjechało blisko 40 studentów i 16 wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych. Międzynarodowa Szkoła Letnia Politechniki Białostockiej to już tradycja w uczelni. Jest to integracja środowiska akademickiego, wymiana doświadczeń i zagadnień naukowych. (hk/jl)

