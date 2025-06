Politechnika Białostocka zajęła I miejsce w kategorii umiędzynarodowienia w rankingu Perspektywy 2025

26 czerwca, 2025

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka triumfuje w najnowszej odsłonie rankingu Perspektywy 2025 w kategorii umiędzynarodowienia. Jest pierwszą uczelnią w Polsce we wskaźniku wymiana studencka – studenci przyjeżdżający oraz drugą uczelnią techniczną i ósmą uczelnią w Polsce w ilości studentów wyjeżdżających.

Ponadto w Rankingu Perspektywy 2025 Politechnika Białostocka zdobyła maksymalną liczbę punktów w kategorii „uczestnictwo w uniwersytecie europejskim”. A to m.in. za sprawą Uniwersytetu Europejskiego Across, który umożliwia studentom i naukowcom współpracę ponad granicami państwowymi.

– Cały czas przyjeżdża do nas rzeczywiście więcej, niż wyjeżdża i to w tym wskaźniku również znajduje odzwierciedlenie. W momencie przekroczenia 100, 200 osób się cieszyliśmy, ale w momencie, kiedy przekroczyliśmy 400, to ta radość jest naprawdę dużo, dużo większa. Natomiast studentów wyjeżdżających też mamy coraz więcej i w takiej rekrutacji długo nie mogliśmy tej setki przekroczyć. Namawialiśmy studentów, że warto i jak uwierzyli, że warto, to rzeczywiście są to liczby znacznie przewyższające już teraz te 100 osób – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

Studenci często podkreślają, że wyjazd na Erasmusa to przygoda i szkoła życia, nauka języków obcych czy poznawania innych kultur, ale zdaniem prof. Krawczyk, to również wpływa na sam proces nauki.

– To jest tak jak z naukowcami, jeżeli oni siedzą tylko w swoim laboratorium i nie kontaktują się z kolegami, którzy podobne rzeczy robią gdzieś tam w świecie, to tak naprawdę ani nie weryfikują tego co robią, ani nie mają możliwość na wymianę informacji, dobrych doświadczeń, takiej pełnej kreatywności, która z tej wymiany doświadczeń wynika. Podobnie jest ze studentami i z nauczycielami, bo jeżeli są zamknięci w swoim takim małym światku to tych możliwości, rozwiązań stosowanych, czy technik, czy narzędzi jest znacznie, znacznie mniej, niż w momencie, kiedy otworzą się na świat – dodaje prof. Dorota Krawczyk.

Sukcesem może pochwalić się także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który w najnowszym rankingu jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce ex aequo z uczelniami z Gdańska i Łodzi. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Dorotą Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej: